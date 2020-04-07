Факты ICTV — Выпуск 8:45 (07.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: полиция начала наказывать за нарушение условий карантина; волонтеры объединились в борьбе с коронавирусом и помогают медикам и больницам; Украина в огне и дыму, горят леса, плавни, гектары сухой травы и кустарников; история украинки, которая взошла на Эверест.

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