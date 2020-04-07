Факти ICTV – Випуск 8:45 (07.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: поліція почала карати за порушення умов карантину; волонтери об’єдналися у боротьбі з коронавірусом і допомагають медикам і лікарням; Україна у вогні й диму, горять ліси, плавні, гектари сухої трави й чагарників; історія українки, яка зійшла на Еверест.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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