Факты ICTV — Выпуск 8:45 (09.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: количество случаев коронавируса в Украине снова растет — более 12,5 тыс., а в Ровно медики психбольницы перекрывали дорогу — люди три месяца без зарплаты; военная помощь Украине и санкции против российского газопровода Северный поток-2, Конгресс Соединенных Штатов принял оборонный бюджет на следующий год; не загромождать этажа и держать открытыми подъезды в дома — перед праздниками пожарные провели тренировку и напомнили людям правила безопасности.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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