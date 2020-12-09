Факти ICTV – Випуск 8:45 (09.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: кількість випадків коронавірусу в Україні знову зростає – понад 12,5 тис., а у Рівному медики психлікарні перекривали дорогу – люди три місяці без зарплати; військова допомога Україні та санкції проти російського газогону Північний потік-2, Конгрес Сполучених Штатів ухвалив оборонний бюджет на наступний рік; не захаращувати поверхи і тримати відкритими під’їзди до будинків – перед святами вогнеборці провели тренування та нагадали людям правила безпеки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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