Факты ICTV — Выпуск 8:45 (10.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине новое количество больных коронавирусом, 13 371 случая, а вакцинация в мире выходит на глобальный уровень; 9 обстрелов за сутки — враг продолжает держать напряжение на фронте; решение Конституционного суда по декларациям чиновников необоснованное; легкомыслие украинцев кормит автомошенников.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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