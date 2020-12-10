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Факти ICTV – Випуск 8:45 (10.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні нова кількість хворих коронавірусом, 13 371 випадок, а вакцинація у світі виходить на глобальний рівень;  9 обстрілів за добу – ворог продовжує тримати напругу на фронті; рішення Конституційного суду щодо декларацій чиновників необґрунтоване; легковажність українців годує авто шахраїв.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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