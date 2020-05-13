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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (13.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новые случаи заражений фиксируют на Буковине и Прикарпатье — вирус подхватили еще десятки людей. В то же время, несколько украинских аэропортов внесли в список опасных; один военный ранен, российские наемники совершили 9 обстрелов наших позиций; Венгрия открыла границу для украинцев, но надо соблюдать правила; из-за пандемии Евровидение проводят в онлай-режиме.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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