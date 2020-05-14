Факты ICTV — Выпуск 8:45 (14.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 1 млрд 200 млн евро Евросоюз выделит Украине деньги, чтобы помочь справиться с кризисом, который вызвала эпидемия коронавируса; на фронте погиб один наш военный, также ранены, враг не прекращает атаковать; ученый, политик и главное — его творчество вдохновляет и объединяет украинцев. Сегодня Святослав Вакарчук празднует 45 лет от роду.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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