Факти ICTV – Випуск 8:45 (14.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 1 млрд 200 млн євро Євросоюз виділить Україні гроші, щоб допомогти впоратися з кризою, яку спричинила епідемія коронавірусу; на фронті загинув один наш військовий, є також поранені, ворог не припиняє атакувати; науковець, політик та головне – його творчість надихає та об’єднує українців. Сьогодні Святослав Вакарчук святкує 45 років від народження.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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