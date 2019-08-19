Факты ICTV – Выпуск 8:45 (19.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: о пожарной безопасности нету и речи – проверили еще один отель владельца сгоревшего Токио Стар; первый официальный визит – за 20 лет, почему именно сейчас в Киев прилетел израильский премьер; непонятные долги и угрозы судом, кто и почему рассылает жителям Смелы прошлогодние платежки за тепло; факты вспоминают американского добровольца Марка Паславского, погибшего в Иловайском котле.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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