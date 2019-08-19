Факти ICTV – Випуск 8:45 (19.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: про пожежну безпеку навіть не йдеться – перевірили ще один готель власника згорілого Токіо Стар; перший офіційний візит – за 20 років, чому саме тепер до Києва прилетів ізраїльський прем’єр; незрозумілі борги і погрози судом, хто і чому розсилає жителям Сміли минулорічні платіжки за тепло; факти згадують американського добровольця Марка Паславського, який загинув в Іловайському котлі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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