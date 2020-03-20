Факты ICTV — Выпуск 8:45 (20.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: гибель украинского воина на фронте — российский снайпер застрелил сержанта ВСУ; коронавирус распространяется по Украине — уже трое умерших и 26 человек инфицировано, в то же время украинцы пренебрегают правилами карантина; украинские исследователи разработали тест-системы на выявление коронавируса, их уже готовят к выпуску; как несмотря на закрытые спортзалы, активно заниматься спортом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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