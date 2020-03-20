Факти ICTV – Випуск 8:45 (20.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: загибель українського воїна на фронті – російський снайпер застрелив сержанта ЗСУ; коронавірус шириться Україною – вже троє померлих і 26 людей інфіковано, водночас, українці нехтують правилами карантину; українські дослідники розробили тест-системи на виявлення коронавірусу, їх вже готують до випуску; як попри закриті спортзали, активно займатись спортом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.