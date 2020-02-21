Факты ICTV – Выпуск 8:45 (21.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: министр здравоохранения пройдет карантин вместе с эвакуированными. Между тем ситуация в Новых Санжарах под контролем; Генассамблея ООН: Киев призывает разместить на Донбассе международных миротворцев и дальше давить на Россию; прицельный огонь из гранатометов – враг держит напряжение на фронте; в Украине растет статистика ДТП – мы расскажем, как действовать, когда вы стали свидетелем автотрощи.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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