Факти ICTV – Випуск 8:45 (21.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: міністр охорони здоров’я пройде карантин разом із евакуйованими. Між тим ситуація у Нових Санжарах під контролем; Генасамблея ООН: Київ закликає розмістити на Донбасі міжнародних миротворців і далі тиснути на Росію; прицільний вогонь із гранатометів – ворог тримає напругу на фронті; в Україні росте статистика ДТП – ми розкажемо, як діяти, коли ви стали свідком автотрощі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.