Факты ICTV – Выпуск 8:45 (21.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: как наши бойцы готовятся к возможным вражеским провокациям в День независимости; кто выбросил прямо посреди леса медицинские отходы с пометкой особо опасные; какой обещают нам новую украинскую таможню; на станции метро Лесная сводят очередной торговый комплекс.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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