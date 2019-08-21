Факти ICTV – Випуск 8:45 (21.08.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як наші бійці готуються до можливих ворожих провокацій на День незалежності; хто викинув просто посеред лісу медичні відходи з приміткою особливо небезпечні; якою обіцяють нам нову українську митницю; на станції метро Лісова зводять черговий торгівельний комплекс.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.
2019-08-21
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