Факты ICTV – Выпуск 8:45 (22.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: один раненый, две вражеские атаки с начала суток; как поляки тренируют украинских спасателей; как мятеж против Горбачева стал пусковым механизмом для создания суверенной Украины; украинцы могут закупить газ на зиму; когда Зеленский встретится с Трампом; кто из нынешних министров останется в кресле.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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