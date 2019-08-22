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Факти ICTV – Випуск 8:45 (22.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: один поранений, дві ворожі атаки з початку доби; як поляки тренують українських рятувальників; як заколот проти Горбачова став пусковим механізмом для створення суверенної України; українці можуть закупити газ на зиму; коли Зеленський зустрінеться з Трампом; хто з нинішніх міністрів утримається в кріслі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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