Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV – Выпуск 8:45 (25.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: всем, кто прибывает из Италии в Украину отныне будут измерять температуру для проверки на коронавирус; пять вражеских атак за сутки, сводки с фронта; за пять лет – полное реформирование экстренной медицины, чего ждать; изношенные на 70% украинские электросети не выдерживают нагрузки, чем это чревато.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ведущая Фактов ICTV Инна Шевченко выходит замуж
Ведущая Фактов ICTV Инна Шевченко выходит замуж
Факты ICTV. Спорт (25.02.2020)
Факты ICTV. Спорт (25.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 7:45 (25.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 7:45 (25.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 7:15 (25.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 7:15 (25.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 6:45 (25.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 6:45 (25.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 21:10 (24.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 21:10 (24.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (24.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (24.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 15:45 (24.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 15:45 (24.02.2020)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка