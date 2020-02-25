Факты ICTV – Выпуск 8:45 (25.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: всем, кто прибывает из Италии в Украину отныне будут измерять температуру для проверки на коронавирус; пять вражеских атак за сутки, сводки с фронта; за пять лет – полное реформирование экстренной медицины, чего ждать; изношенные на 70% украинские электросети не выдерживают нагрузки, чем это чревато.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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