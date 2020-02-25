Факти ICTV – Випуск 8:45 (25.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: всім, хто прибуває з Італії до України відтепер мірятимуть температуру для перевірки на коронавірус; п’ять ворожих атак за добу, зведення з фронту; за п’ять років – повне реформування екстреної медицини, чого чекати; зношені на 70% українські електромережі не витримують навантаження, чим це загрожує.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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