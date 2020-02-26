Факты ICTV – Выпуск 8:45 (26.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус все ближе к Украине, его зафиксировали в Румынии; в Италии за сутки появилось почти 100 больных коронавирус, а количество жертв уже возросло до 11; США продлили экономические санкции против России за аннексию Крыма; отечественные села могут остаться без медицинской помощи.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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