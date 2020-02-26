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Факти ICTV – Випуск 8:45 (26.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус дедалі ближче до України, його зафіксували в Румунії; в Італії за добу з’явилось майже 100 хворих на коронавірус, а кількість жертв вже зросла до 11; США продовжили економічні санкції проти Росії за анексію Криму; вітчизняні села можуть залишитися без медичної допомоги.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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