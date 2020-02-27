Факты ICTV – Выпуск 8:45 (27.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Италии на коронавирус заболела украинка, в мире уже более 82 тыс. больных, обострение на фронте, один погибший и двое раненых за сутки; тонна нефти вылилась в реку на Прикарпатье; украинские сады хорошо пережили теплую зиму, что в этом году будет родить больше всего.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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