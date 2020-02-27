Факти ICTV – Випуск 8:45 (27.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Італії на коронавірус захворіла українка, у світі вже понад 82 тис. хворих; загострення на фронті, один загиблий та двоє поранених за добу; тонна нафти вилилася в річку на Прикарпатті; українські сади добре пережили теплу зиму, що цього року має вродити найбільше.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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