Факты ICTV – Выпуск 8:45 (27.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте один раненый за минувшие сутки жизни украинского кинорежиссера политзаключенного Кремля Олега Сенцова под угрозой; на Волыни требуют капитального ремонта около ста километров сельских дорог; 5 лет военной прокуратуре.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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