Факти ICTV – Випуск 8:45 (27.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті один поранений за минулу добу; життя українського кінорежисера політв’язня Кремля Олега Сенцова під загрозою; на Волині потребують капітального ремонту близько ста кілометрів сільських доріг; 5 років військовій прокуратурі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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