Факты ICTV – Выпуск 8:45 (28.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже пятеро зараженных коронавирусом украинцев, все за рубежом; власть готова вывезти наших граждан из Италии; почему вызвать скорую или врача на дом стало сложнее; как дворец спорта в Запорожье обновили до неузнаваемости.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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