Факти ICTV – Випуск 8:45 (28.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вже п’ятеро заражених на коронавірус українців, всі за кордоном; влада готова вивезти наших громадян з Італії; чому викликати швидку чи лікаря додому стало складніше; як палац спорту у Запоріжжі оновили до невпізнаваності.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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