Факты ICTV — Выпуск 8:45 (17.02.2022)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинская разведка не подтверждает, что Россия увела войска; 17 февраля 2022 г. лидеры стран ЕС проведут часовую неформальную встречу по поводу угрозы нового вторжения России на украинскую территорию; известные грузинские певцы, актеры, спортсмены, политики записали обращение в поддержку Украины.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2022-02-17
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