Факти ICTV — Випуск 8:45 (17.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українська розвідка не підтверджує, що Росія відвела війська; 17 лютого 2022 року лідери країн ЄС проведуть годинну неформальну зустріч з приводу загрози нового вторгнення Росії на українську територію; відомі грузинські співаки, актори, спортсмени, політики записали звернення на підтримку України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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