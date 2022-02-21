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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (21.02.2022)

Анастасия Мазур Ведущая программы Факты

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские боевики обстреляли из тяжелого вооружения Луганск; никаких ограничений для пересечения админграницы. Какова ситуация на границе с временно оккупированным Крымом; американский сжиженный вместо российского трубопроводного. Как газовый шантаж Кремля провалился в Европе и что это значит для Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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