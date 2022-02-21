Факти ICTV — Випуск 8:45 (21.02.2022)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські окупанти обстріляли з важкого озброєння Луганськ; жодних обмежень для перетину адмінмежі. Яка ситуація на кордоні з тимчасово окупованим Кримом; американський скраплений замість російського трубопровідного. Як газовий шантаж Кремля провалився в Європі та що це значить для України.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2022-02-21
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