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Фестиваль молодого вина в Закарпатье: виды и цена

Уже через несколько дней Франция будет праздновать традиционный праздник молодого вина – Божоле нуво. В этом году бокалы наполнят 21 ноября. Но в Закарпатье решили так долго не ждать – там уже стартовал фестиваль молодого вина. В старинных подвалах города десятки местных виноделов угощают всех желающих.

Идею позаимствовали во Франции. Виноделы со всего Закарпатья привезли свой напиток в старинные подвалы Ужгорода. Сортов – множество. Этому напитку считанные недели.

Божоле – удивительный напиток. Он еще активно бродит. Именно теперь виноградный сок превращается в вино.

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Божоле туристам подходит, напиток по-особенному мягкий и сладковатый. Сахар еще не стал спиртом.

На фестивале марочные и сортовые вина, годами выдержаны в дубовых бочках. Владимир Фечора из города Берегово вместе с родителями и двумя братьями производит почти двадцать видов вина. Говорит: урожай немного хуже, чем в прошлом году. Но хороший. Вино будет вкусное и удачное.

Божоле полезно для здоровья, утверждают виноделы. Содержит большое количество витаминов, которые улучшают пищеварение и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Один литр молодого вина стоит на празднике от ста до двухсот гривен. За столько же продают и выдержанные вина. Угощать ими в Ужгороде будут еще и завтра.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Киеве прошел фестиваль дней польского кино.

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