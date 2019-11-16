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Фестиваль молодого вина на Закарпатті: види та ціна

Вже за кілька днів Франція святкуватиме традиційне свято молодого вина – Божоле нуво. Цього року келихи наповнять 21 листопада. Але на Закарпаття вирішили так довго не чекати – там вже стартував фестиваль молодого вина. У старовинних підвалах міста десятки місцевих виноробів пригощають усіх охочих.

Ідею запозичили у Франції. Винороби з усього Закарпаття привезли свій напій у старовинні підвали Ужгорода. Сортів – безліч. Цьому напою лічені тижні.

Божоле – дивовижний напій. Він ще активно бродить. Саме тепер виноградний сік перетворюється на вино.

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Божоле туристам смакує, напій по-особливому м’який і солодкуватий. Цукор ще не став спиртом.

На фестивалі є марочні й сортові вина, роками витримані в дубових діжках. Володимир Фечора із міста Берегового разом з батьками і двома братами виготовляє майже двадцять видів вина. Каже: цьогорічний урожай трохи гірший, ніж торік. Але хороший. Вино буде смачне і вдале.

Божоле корисне для здоров’я, запевняють винороби. Містить велику кількість вітамінів, які покращують травлення та зміцнюють серцево-судинну систему. Один літр молодого вина коштує на святі від ста до двохсот гривень. За стільки ж продають і витримані вина. Пригощатимуть ними в Ужгороді ще й завтра.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Києві пройшов фестиваль днів польського кіно.

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