От демократии к тоталитаризму – один шаг: выставка Память народа в Праге

Переход от демократии к тоталитаризму может произойти очень быстро – это одна из основных идей исторической выставки Память народа, которая открылась в Праге.

Она рассказывает о оккупационном режиме на территории Чехословакии в 20 веке. Речь, в частности, о репрессированных жертв нацистского и советского режимов, под которыми страна находилась с 39 по 89 год.

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Среди тысяч замученных за эти годы в Чехии людей были и украинцы.

К слову, в Трахтемирове люди обустроили казацкие могилы, которые длительное время лежали в руинах.

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