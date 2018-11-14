Фестиваль оперного мистецтва у Львові: 6 сотень митців і класична музика

У Львові стартував 17-й Міжнародний фестиваль оперного мистецтва – один із найдавніших в країні. Цієї осені він стане наймасштабнішим.

Класику упродовж 6 днів презентуватимуть понад шість сотень митців з України та Європи. А присвячене дійство патронесі львівського театру, українській співачці, чий голос підкорив світ – Соломії Крушельницькій.

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Господарі фестивалю презентуватимуть прем’єру. Музично-поетичну композицію Саломеа колектив львівської опери присвячує своїй патронесі – Соломії Крушельницькій. Завершиться дійство 18 листопада грандіозним гала-концертом.

До слова, перехід від демократії до тоталітаризму може статися дуже швидко – це одна з основних ідей історичної виставки Пам’ять народу, що відкрилась у Празі.

Опубліковано Листопад, 14 в 11:14



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