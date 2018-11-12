Казацкое кладбище в Трахтемирове: легенды и захоронения казаков-характерников

В Трахтемирове люди обустроили казацкие могилы, которые длительное время лежали в руинах.

Давнее казацкое кладбище в 40 километрах от Канева – место малоизвестно широкой общественности. Однако для Украины оно сакральное. Именно сюда, к своей бывшей резиденции, возвращались в конце жизни родовитые казаки, передавая потомкам свою историю.

На части кладбища – древнейшие захоронения еще 18 века. А в 17 веке на горе, стоял казацкий наблюдательный пункт. Деревьев тогда не было, поэтому с высокой горы хорошо просматривались и пути по суше, и Днепр. Историки считают, здесь похоронены рядовые воины.

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Для исследователей символистов эти надгробия – целая сокровищница: классические, кельтские и мальтийские кресты, кресты с полумесяцами, кресты с якорями. О значении символа крест и якорь – не одна версия: христианство более мусульманства; христианство, будто якорь, укоренившийся во веки; символ водных казацких походов.

К слову, День украинского казачества отмечают ежегодно 14 октября согласно указу Президента Украины от 1999 года.

Опубликовано Ноябрь, 12 в 14:13



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