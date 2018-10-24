Фільм-казка Чорний козак: містичне кохання на тлі боротьби

Кохання, містика і боротьба за свою землю. В український прокат виходить стрічка Чорний козак, за однойменним оповіданням казкаря Сашка Лірника.

Стрічку вже називають народною. Бо і актори, і знімальна група працювали безкоштовно, і на екранізацію Чорного козака гроші збирали самі.

Ці події розгортаються у 16 столітті. Головна героїня фільму Ганна. Ще вагітною, вона втратила свого чоловіка. Жінка самотужки виховує маленьку доньку та веде домашнє господарство. Аж раптом у її житті з’являється містика. Щоночі хтось за Ганну робить всю важку роботу.

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Вона звертається по допомогу до ворожки. І просить, аби та допомогла їй побачити невидимого помічника. Завдяки чарам ворожки, жінка стає невидимою і дізнається, хто саме господарює у неї вночі. Це козак у чорному. Жінка в нього закохується. Але чоловік проклятий. І щоночі сюди приходить зі світу мертвих. Тож аби парі бути разом, їм доведеться подолати чимало перешкод.

Творці кажуть, це фільм-казка. У ньому буде чимало спецефектів та неочікуваних сюжетних ліній.

Нагадаємо, в Україні вперше показали документальну стрічку Шлях до Бабиного Яру. Там демонструються події, які передували знищенню євреїв на початку Другої світової.

Опубліковано Жовтень, 24 в 10:41



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