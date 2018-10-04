Лента Путь в Бабий Яр: первые месяцы оккупации и Холокост в Украине 1941
В Украине впервые показали документальный фильм Путь в Бабий Яр. Там демонстрируются события, которые предшествовали уничтожению евреев в начале Второй мировой.
В частности лента показывает, как легко разжечь ненависть в обществе и как это использовали нацисты.
Ленту снял известный израильский режиссер Борис Мафцир. В Украине фильм показали в Колонном зале Киевской городской администрации, а организовал просмотр Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр при поддержке Киевской городской организации и посольства Израиля в Украине.
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В фильме речь идет о первых месяцах нацистской оккупации и истории Холокоста в Украине 1941 года.
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