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Лента Путь в Бабий Яр: первые месяцы оккупации и Холокост в Украине 1941

В Украине впервые показали документальный фильм Путь в Бабий Яр. Там демонстрируются события, которые предшествовали уничтожению евреев в начале Второй мировой.

В частности лента показывает, как легко разжечь ненависть в обществе и как это использовали нацисты.

Ленту снял известный израильский режиссер Борис Мафцир. В Украине фильм показали в Колонном зале Киевской городской администрации, а организовал просмотр Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр при поддержке Киевской городской организации и посольства Израиля в Украине.

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В фильме речь идет о первых месяцах нацистской оккупации и истории Холокоста в Украине 1941 года.

Напомним, на Новом канале стартует новое телешоу о моде Подиум. Известная в мире украинская топ-модель Наталья Гоций поддерживает молодых дизайнеров.

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