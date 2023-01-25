Фильм об Украине едет на Оскар: как снимали Дом из заноз и что сейчас с героями

Член съемочной группы фильма Дом из заноз Елена Розвадовская рассказала, ожидали ли они, что ленту номинируют на кинопремию Оскар 2023.

Говорит, каждый режиссер ожидает Оскар, но к такой новости нельзя быть готовым. Хоть и не ожидаемо, но все надеялись на это.

— Подготовка к фильму началась еще в 2020-2021 годах. Сами физически съемки продолжались полтора года. Предсъемочный период, когда искали героев, локации — тоже занял несколько месяцев. Дальше постпроизводство и производство самого кино. Работа продолжалась несколько лет, — рассказала Елена в эфире телемарафона Единые новости.

Съемки фильма проходили в Лисичанске, который сейчас временно оккупирован россиянами. Розвадовская говорит, что они, безусловно, всегда были на связи с воспитателями и детьми, которых снимали в ленте, и оказывали им помощь.

— Все эвакуированы, все уехали. Те дети и воспитательницы, которые находились в начале полномасштабной войны в заведении, они живут в разных уголках Украины. Дети сначала были вывезены во Львов, это все делалось централизованно, очевидно, местными властями. Потом часть детей была эвакуирована за границу, некоторые уже вернулись, некоторые находятся здесь. Кто-то нашел новую семью, — говорит Елена.

Лисичанск — это место в фильме, которое жило в 30 км от линии фронта по состоянию на 2020-2021 годы — в то время, когда война была еще только на Востоке.

Говорит, что сейчас фильм проживает свою фестивальную жизнь, не выходит в прокат и не может быть показан по телевидению.

— Это определенный закон фильмовой индустрии. Мы организовываем время от времени закрытые показы, предпоказы… Думаю, что мы все-таки будем делать определенные показы, потому что запрос велик. Лично с моей стороны, тема фильма более ориентирована именно на внутреннюю аудиторию украинцев. Там о нашей боли, проблемах, системе… В первую очередь там о детях, которые ждут и нуждаются в помощи взрослых, — подчеркнула Розвадовская.

24 января стало известно, что украинский документальный фильм Дом из заноз номинирован на Оскар. Режиссер ленты о детях из Донбасса – Симон Леренг Вильмонт. От украинской стороны режиссером и линейным продюсером стал Азад Сафаров.

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