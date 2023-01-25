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Фильм об Украине едет на Оскар: как снимали Дом из заноз и что сейчас с героями

Карина Зуева редактор раздела Lifestyle Яна Брензей Ведущая Вікна Новини

Член съемочной группы фильма Дом из заноз Елена Розвадовская рассказала, ожидали ли они, что ленту номинируют на кинопремию Оскар 2023.

Говорит, каждый режиссер ожидает Оскар, но к такой новости нельзя быть готовым. Хоть и не ожидаемо, но все надеялись на это.

— Подготовка к фильму началась еще в 2020-2021 годах. Сами физически съемки продолжались полтора года. Предсъемочный период, когда искали героев, локации — тоже занял несколько месяцев. Дальше постпроизводство и производство самого кино. Работа продолжалась несколько лет, — рассказала Елена в эфире телемарафона Единые новости.

Съемки фильма проходили в Лисичанске, который сейчас временно оккупирован россиянами. Розвадовская говорит, что они, безусловно, всегда были на связи с воспитателями и детьми, которых снимали в ленте, и оказывали им помощь.

— Все эвакуированы, все уехали. Те дети и воспитательницы, которые находились в начале полномасштабной войны в заведении, они живут в разных уголках Украины. Дети сначала были вывезены во Львов, это все делалось централизованно, очевидно, местными властями. Потом часть детей была эвакуирована за границу, некоторые уже вернулись, некоторые находятся здесь. Кто-то нашел новую семью, — говорит Елена.

Лисичанск — это место в фильме, которое жило в 30 км от линии фронта по состоянию на 2020-2021 годы — в то время, когда война была еще только на Востоке.

Говорит, что сейчас фильм проживает свою фестивальную жизнь, не выходит в прокат и не может быть показан по телевидению.

— Это определенный закон фильмовой индустрии. Мы организовываем время от времени закрытые показы, предпоказы… Думаю, что мы все-таки будем делать определенные показы, потому что запрос велик. Лично с моей стороны, тема фильма более ориентирована именно на внутреннюю аудиторию украинцев. Там о нашей боли, проблемах, системе… В первую очередь там о детях, которые ждут и нуждаются в помощи взрослых, — подчеркнула Розвадовская.

24 января стало известно, что украинский документальный фильм Дом из заноз номинирован на Оскар. Режиссер ленты о детях из Донбасса – Симон Леренг Вильмонт. От украинской стороны режиссером и линейным продюсером стал Азад Сафаров.

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