Фільм про Україну їде на Оскар: як знімали Будинок зі скалок і що зараз із героями

Членкиня знімальної групи фільму Будинок зі скалок Олена Розвадовська розповіла, чи очікували вони, що стрічку номінують на кінопремію Оскар 2023.

Каже, кожен режисер очікує на Оскар, але до такої новини не можна бути готовим. Хоч і неочікувано, але всі сподівалися на це.

– Підготовка до фільму почалася ще в 2020-2021 роках. Самі фізично зйомки тривали півтора року. Передзнімальний період, коли шукали героїв, локації – теж зайняв кілька місяців. Далі постпродукція та виробництво самого кіно. Робота тривала кілька років, – розповіла Олена в ефірі телемарафону Єдині новини.

Зйомки фільму відбувалися у Лисичанську, який наразі тимчасово окупований росіянами. Розвадовська каже, вони безумовно завжди були на зв’язку з вихователями та дітьми, яких знімали у стрічці, та надавали їм допомогу.

– Усі евакуйовані, усі виїхали. Ті діти та виховательки, які перебували на початку повномасштабної війни у закладі, вони наразі проживають у різних куточках України. Діти спочатку були вивезені до Львова, це все робилося централізовано, очевидно, місцевою владою. Потім частина дітей була евакуйована за кордон, деякі повернулися вже, деякі перебувають тут. Хтось знайшов нову родину, – каже Олена.

Зазначає, Лисичанськ – це місце у фільмі, яке жило за 30 км від лінії фронту станом на 2020-2021 роки – у той час, коли війна була ще тільки на Сході.

Каже, наразі фільм проживає своє фестивальне життя, не виходить у прокат та не може бути показаний по телебаченню.

– Це певний закон фільмової індустрії. Ми організовуємо час від часу закриті покази, передпокази… Думаю, що ми все-таки робитимемо певні покази, бо запит великий. Особливо з мого боку, тема фільму більш орієнтована саме на внутрішню аудиторію українців. Там про наш біль, проблеми, систему… У першу чергу там про дітей, які чекають та потребують допомоги дорослих, – наголосила Розвадовська.

24 січня стало відомо, що український документальний фільм Будинок зі скалок номінований на Оскар. Режисер стрічки про дітей з Донбасу – Сімон Леренг Вільмонт. Від української сторони режисером та лінійним продюсером став Азад Сафаров.

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