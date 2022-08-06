В Украине создали базу украинских фильмов – сайт насчитывает 600 кинолент

В Украине запущена платформа с базой отечественных фильмов. Об этом рассказала руководительница направления Кино Украинского института Наталья Мовшович в разговоре с ведущей Вікна-новини Яной Брензей в рамках телемарафона Єдині новини.

– Основная задача – показать, какие украинские ленты доступны, в каких регионах, на каких платформах и в каких кинотеатрах, – отметила гостья студии.

В общей сложности база насчитывает 600 фильмов. Ее запустили вместе с партнерами из Ирландии. На сайте вы можете выбрать ваше местоположение и найти всю необходимую информацию об интересующей вас ленте. Кроме того, на платформе можно найти ссылку на стриминговый сервис, где вы просмотрите фильм онлайн.

– Этот сайт-агрегатор подтягивает все киноленты, которые есть на любых стримингах, – говорит Наталья Мовшович.

На платформу могут перейти даже люди, находящиеся за границей. Гостья отметила, что главной задачей сервиса является популяризация представления об Украине через культуру.

– Наша главная цель, конечно, увеличить доступ к фильмам. Чтобы люди видели, что украинское кино есть, оно многообразно, — отметила она.

Также Наталья добавила, что важно это доносить до мира. Потому что из-за пропаганды России думают, что украинская культура неполноценна.

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