Фильмы, лекции и выставки: в николаевском Доме офицеров открыли арт-площадку

Чтобы не сунулся и не рухнул – бывшему Дому офицеров в Николаеве дали вторую жизнь – это реальный проект для реальных людей. В историческом месте, локацию создали энтузиасты. Под открытым небом теперь работает арт-площадка. Дважды в неделю люди могут бесплатно посмотреть фильм, послушать концерт или лекцию.

Выставки, познавательные и шокирующие лекции, перформансы и неформатное кино. В Николаеве открылось арт-пространство, где можно бесплатно отдохнуть после рабочего дня под открытым небом.

Площадка работает два раза в неделю, всегда с аншлагом. Неравнодушные завезли сюда поддоны для скамеек, чтобы хватало мест. Благотворители подарили проектор. А фирма-дистрибьютор бесплатно предоставляет лицензированные фильмы.

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Идея культурного пространства возникла у группы молодых энтузиастов. В прошлом году они за свой счет показывали кино на летней площадке. Этой весной за деньги города отремонтировали сцену-ракушку, провели освещение, закупили стулья и стройматериалы. Волонтеры собственноручно сделали ремонт.

Летняя площадка – на территории бывшего Дома офицеров флота, историческое двухсотлетне сооружение закрыто уже более 10 лет. Сейчас это единственный бесплатный социально-культурный центр во всем Николаеве. Жители надеются – это пространство даст хороший толчок и мест для творчества и развития станет больше.

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