Вдвое меньшие счета за коммуналку: украинцы начали возводить энергоэффективные дома

В Чернигове строят на первый взгляд обычный бизнес-центр, а на самом деле – уникальный энергоэффективный небоскреб. Фасад с натуральным камнем, который летом охлаждает, а зимой сохраняет тепло. Такой подход уже давно популярен в Дании, там без екопросчетов и экономии строить не начнут.

Умная вентиляция, тепловые насосы, экономное использование воды.

Стоимость экологического строительства выше, но выгода есть – вдвое меньшие коммунальные счета. И убедить в екопреимуществах наших застройщиков очень сложно.

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Выбирают экостроительство только частные заказчики, государственной политика стимулирования фактически нет, солнечные панели на крыше – крошки, по сравнению с настоящим экологическим сооружением.

Идея и эскиз за архитекторами, дальше дело инженеров.

Нужно не просто купить тепловой насос, но и правильно его установить, иначе это обычный электронагреватель. Только комплексный подход и совместная работа архитектора и инженера даст результат и сэкономит энергию.

На Западе уже возводят дома, где электричество вообще не нужно. Конечно, эконаправление там диктует государство, общественное мнение и даже мода. Ведь все понимают – если не экономить сегодня, то завтра ресурсы закончатся. В Украине этот тренд пока держится на отдельных энтузиастах и ​​сознательных украинцах.

Напомним, косивчанин два года не может узаконить маленькую домашнюю ГЭС из-за бюрократии.

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