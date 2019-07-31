Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Вдвое меньшие счета за коммуналку: украинцы начали возводить энергоэффективные дома

В Чернигове строят на первый взгляд обычный бизнес-центр, а на самом деле – уникальный энергоэффективный небоскреб. Фасад с натуральным камнем, который летом охлаждает, а зимой сохраняет тепло. Такой подход уже давно популярен в Дании, там без екопросчетов и экономии строить не начнут.

Умная вентиляция, тепловые насосы, экономное использование воды.

Стоимость экологического строительства выше, но выгода есть – вдвое меньшие коммунальные счета. И убедить в екопреимуществах наших застройщиков очень сложно.

Смотрите: Солнечные электростанции для дома: как установить, документы, цены и прибыль

Выбирают экостроительство только частные заказчики, государственной политика стимулирования фактически нет, солнечные панели на крыше – крошки, по сравнению с настоящим экологическим сооружением.

Идея и эскиз за архитекторами, дальше дело инженеров.

Нужно не просто купить тепловой насос, но и правильно его установить, иначе это обычный электронагреватель. Только комплексный подход и совместная работа архитектора и инженера даст результат и сэкономит энергию.

На Западе уже возводят дома, где электричество вообще не нужно. Конечно, эконаправление там диктует государство, общественное мнение и даже мода. Ведь все понимают – если не экономить сегодня, то завтра ресурсы закончатся. В Украине этот тренд пока держится на отдельных энтузиастах и ​​сознательных украинцах.

Напомним, косивчанин два года не может узаконить маленькую домашнюю ГЭС из-за бюрократии.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вместо платежек – $1 тыс. прибыли. В Харькове построили энергонезависимый дом
Енергоефективність в Україні: як утеплити оселю та не платити шалені рахунки
В КГГА рассказали, как киевляне могут уменьшить расходы на отопление в 3,5 раза
ЕС выделит Украине €54 млн на энергоэффективность
Зеленый тариф – как в Украине используют энергию ветра и сколько экономят
€3 тыс. на человека: как и где получить средства на установку энергосберегающего оборудования
Солнечные панели и ветряные мельницы на крыше: как и сколько экономят на электричестве в Германии
Как сэкономить на отоплении

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка