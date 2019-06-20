Финский изобретатель и известный актер Вилле Хаапасало проплыли 90 км по морю в ванной

Экстремальное путешествие совершил финский изобретатель Янне Капилехто. Он проплыл 90 километров по морю – от Хельсинки до Таллина в ванне.

Речь идет о плоте – на нем гидромассажная ванна, наполненная водой. В ней сидел Янне и двое его друзей. Один из них – известный актер Вилле Хаапасало.

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Интересно, что при внешней примитивности, судно технологическое: с двумя современными двигателями, имеет холодильник, навигацию. Электричество получает от солнечных лучей.

В прошлом году Янне уже совершил подобное водное путешествие. Только тогда установил на плот финскую сауну.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Киеве подростки устроили экстремальную фотосессию.

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