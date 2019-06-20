Фінський винахідник і відомий актор Вілле Хаапасало пропливли 90 км морем у ванні

Екстремальну подорож здійснив фінський винахідник Янне Капилехто. Він проплив 90 кілометрів морем – від Гельсінки до Талліна у ванні.

Йдеться про пліт – на ньому гідромасажна ванна, наповнена водою. У ній сидів Янне і двоє його друзів. Один із них – відомий актор Вілле Хаапасало.

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Цікаво, що при зовнішній примітивності, судно технологічне: з двома сучасними двигунами, має холодильник, навігацію. Електрику отримує від сонячних променів.

Торік Янне уже здійснив подібну водну мандрівку. Тільки тоді встановив на пліт фінську сауну.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Києві підлітки влаштували екстремальну фотосесію.

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