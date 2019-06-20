Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Фінський винахідник і відомий актор Вілле Хаапасало пропливли 90 км морем у ванні

Екстремальну подорож здійснив фінський винахідник Янне Капилехто. Він проплив 90 кілометрів морем – від Гельсінки до Талліна у ванні.

Йдеться про пліт – на ньому гідромасажна ванна, наповнена водою. У ній сидів Янне і двоє його друзів. Один із них – відомий актор Вілле Хаапасало.

Читайте: У Києві екстремал стрибнув з парашутом з 30 поверху і завис на стовпі

Цікаво, що при зовнішній примітивності, судно технологічне: з двома сучасними двигунами, має холодильник, навігацію. Електрику отримує від сонячних променів.

Торік Янне уже здійснив подібну водну мандрівку. Тільки тоді встановив на пліт фінську сауну.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Києві підлітки влаштували екстремальну фотосесію.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нова мода на випускні: тур Європою замість бенкету і дорогого вбрання
Рецепти успішної економіки й повсякденного життя: Нордік Найтс у Києві
Куди поїхати у березні: 5 міст України та Європи
€560 щомісяця. У Фінляндії влада дарує гроші безробітним
Рейтинг хороших країн: Фінляндія посіла перше місце, Україна – 75
Вперше в історії! Американець самостійно перетнув Антарктиду
Кава, шоколад і Ратуша: чим зайняти себе у Львові
На Новий рік Укрзалізниця призначить 30 додаткових поїздів

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка