Освобожденные моряки собрали деньги для политзаключенного Котова
Освобожденные украинские моряки собрали деньги для российского политзаключенного Константина Котова, который поддерживал их в плену.
Котов помогал собирать морякам передачи, приходил к ним на суды, стоял в пикетах в поддержку военнопленных и политзаключенных.
Летом россиянина задержали, обвинили за репрессивной статьей. И приговорили к 4 годам лагерей.
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К слову, 11 сентября Европейский суд по правам человека начинает слушания по делу Украины против России по захвату русскими Крыма.
2019-09-11
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