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Факты / Видео / Украина

Освобожденные моряки собрали деньги для политзаключенного Котова

Освобожденные украинские моряки собрали деньги для российского политзаключенного Константина Котова, который поддерживал их в плену.

Котов помогал собирать морякам передачи, приходил к ним на суды, стоял в пикетах в поддержку военнопленных и политзаключенных.

Летом россиянина задержали, обвинили за репрессивной статьей. И приговорили к 4 годам лагерей.

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К слову, 11 сентября Европейский суд по правам человека начинает слушания по делу Украины против России по захвату русскими Крыма.

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