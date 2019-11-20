Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Фонд Пінчука купив житло у Києві Сенцову, Балуху, Кольченку, Панову та Сизоновичу

У нових столичних квартирах починають обживатися п’ятеро колишніх політв’язнів, які повернулися в Україну в рамках обміну на початку вересня. Житло купив Фонд Віктора Пінчука на прохання президента Володимира Зеленського, адже п’ятьом колишнім в’язням фактично не було куди повертатися – їхній дім – у анексованому Криму та на окупованому Донбасі. Це Олексій Сизонович, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов та Артур Панов.

Зеленський особисто зателефонував у Фонд Віктора Пінчука, який на початку жовтня придбав житло в Одесі 24 ув’язненим Росією морякам, і попросив про допомогу. Там відповіли не вагаючись.

– У всіх людей повинен бути дім. У цих людей дім не просто відібрали. У них дім вкрали агресори, окупанти. Причому, вкрали дім як у фізичному сенсі, так і малу Батьківщину. Причому, цю малу Батьківщину вкрали не тільки у них. Вкрали у всіх українців. Найменше, що ми могли зробити – купити для них дім, – зазначив бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук.

Читайте: Обмін ув’язненими між Україною та Росією: історії звільнених бранців Кремля

– Іноді життя ставить тебе в такі умови, коли ти і не плануєш бути героєм. Але такі складаються обставини, що ти так вчинив, завдяки власним життєвим переконанням. Ці люди віддали за нас те, чого їм ніхто не зможе повернути: п’ять років життя, своє здоров’я. Навіть героям потрібно просте людське щастя. Дуже хочеться, щоб вони знайшли його тут, – говорить Олена Пінчук, засновниця Фонду Олени Пінчук.

Помешкання обирали, враховуючи побажання людей. Головні умови – аби можна було швидко переїхати. Тому шукали квартири із якісним ремонтом та навіть із меблями.

Олексадр Кольченко наприклад, підбирав неподалік метро, аби ближче було їздити на навчання. А от Володимиру Балуху важливо, аби було де розмістити численні книжки та подарунки, які він отримав уже після повернення. Головне ж, що вони відчувають, що країна про них не забула, – каже Олексій Сизонович. Хоч би як цим не лякали в полоні.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як звільнені моряки зібрали гроші для політв’язня Котова.

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хто з народних депутатів отримав компенсацію за оренду житла (СПИСОК)
Компенсація за житло: депутатам виплатили 3,29 млн грн
Як в Україні рятують передчасно народжених дітей
Нотаріус, адвокат і суддя: які схеми вигадують шахраї для привласнення квартир
Фонд Віктора Пінчука розпочинає 14-й конкурс стипендіальної програми Завтра.UA
Яку комісію і за що отримують ріелтори
Звільнені з полону моряки отримали квартири в Одесі
Заходь та живи: як переселенцю отримати житло в Україні

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка