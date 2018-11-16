Фотографії та особисті речі Яблонської: виставка найкращої мандрівниці у Києві

Софія Яблонська – репортерка, авторка документальних фільмів та книжок, яка народилась на Галичині на початку минулого століття та все життя провела у подорожах. Своїми роботами вона здобула визнання у багатьох країнах світу, однак на Батьківщині про її творчий спадок відомо – мало.

Та тепер, через багато десятиліть, вона повернулася – у Києві відкрили унікальний проект – виставку фотографій, зроблених на різних континентах, а також особистих речей Софії Яблонської.

Усі світлини та особисті речі легендарної репортерки з Парижа до Києва привезла Наталі Уден – її онука.

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Речі та фотографії Софії із сімейного архіву можна побачити у столиці до 21 листопада. У грудні виставку відкриють у Львові.

До слова, у Львові стартував 17-й Міжнародний фестиваль оперного мистецтва – один із найдавніших в країні. Цієї осені він стане наймасштабнішим.

Опубліковано Листопад, 16 в 11:37



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